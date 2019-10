Man (85) betrapt inbreker op dag begrafenis eigen vrouw: ‘In- en intriest’

Het is volgens schoonzoon Ton Kempers een ‘in- en intriest verhaal’. Zo een waarvan je nekharen recht overeind gaan staan. Het gebeurde zaterdagavond. Zijn schoonvader, een man van 85 jaar, lag uitgeput op bed na een lange en intens verdrietige dag. Hij had net zijn vrouw begraven.



Opeens hoorde de weduwnaar gestommel aan de achterkant van zijn vrijstaande woning in Oldenzaal. „De achterdeur werd opengebroken met een koevoet. Toen zijn ze naar binnengegaan”, vertelt Kempers. „Mijn schoonvader is naar de gang gelopen. Daar keek hij recht in de zaklamp van de inbreker. Die schrok gelukkig zelf ook en is er snel vandoor gegaan.”