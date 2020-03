Marga Bult ondersteunt verpleegkundigen: ‘Als het moet kan ik een katheter zetten’

First Dates Damir uit Oldenzaal heeft leuke avond met Linda, maar vervolg zit er niet in

26 maart OLDENZAAL – Ze vond hem een boeiend en leuk persoon, maar een vervolgdate zit er niet in voor de 31-jarige Damir uit Oldenzaal en Linda (29). Dit tot teleurstelling van Damir, die een tweede afspraakje met de Zwolse wel zag zitten. Beiden waren donderdagavond te zien in een aflevering van First Dates.