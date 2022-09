Maria Schieving is Oldenzaals ‘Beste Buur’ van 2022

Oaln Griez’n, de trots van Oldenzaal, krijgt eindelijk zijn eigen complete kroniek

OLDENZAAL - De Plechelmusbasiliek is de trots van elke Oldenzaler. Maar een allesomvattende kroniek over de geschiedenis van ’n Oaln Griez’n was er nog niet. Daar komt nu verandering in. Volgend voorjaar moet de Plechelmus Kroniek in de boekhandel liggen en op koffietafel van alle rechtgeaarde Oldenzalers, hoop Sandra Schipper, directeur van de Stichting Oldenzaalse Musea.

12 september