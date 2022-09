‘Mario Kart’ tijdens judolessen Carlos Platier Luna op De Windroos

Oldenzaal Muzikaal in nopjes met 10CC’s Graham Gouldman, maar ook met Purple D in café Olde Weghuis

„Het is mooi dat 10CC’s Graham Gouldman met zijn band Heart Full of Songs, onze hoofdact van Oldenzaal Muzikaal, drie jaar met ons is meeverhuisd”, vertelt Olaf Bos. Daarvoor was wel een eenmalige verschuiving nodig naar de tweede vrijdag (9) van september.

