Markies Tim en rentmeester Martijn dit seizoen het hooghedenspan bij De Spanvöggel uit Oldenzaal

Oldenzaals hotel heeft vier sterren en is 'superior': zo werken hotelster­ren

OLDENZAAL - Hij was projectmanager, zij werkte in het onderwijs. Horeca-ervaring? Nauwelijks. Toch verruilden Piet en Sonja Heuvelmans samen met hun drie kinderen het Brabantse Schijndel voor Oldenzaal, om hier in 2002 een eigen hotel te beginnen. Het viersterrenhotel mag zich nu ook Superior noemen. ‘Dit is een way of life.’

25 oktober