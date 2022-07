Marleen Kort liet Oldenzaal achter voor het idyllische Noorwegen: ‘Het Twentse inslikken moet je in het Noors ook doen’

Het favoriete plekje van de Oldenzaal­se Silvia Roelofs is thuis: ‘Daar zijn we vrij’

OLDENZAAL - Ze passen goed bij elkaar maar zijn tegelijkertijd ook verschrikkelijke tegenpolen. Maar juist dat werkt, zegt Silvia Roelofs. Haar partner Jeroen van der Meer is eigenaar van de Stadszolder in Oldenzaal. De twee werken 24/7 samen. „Ik ben graag overal waar hij is. Kun je dat opschrijven zonder dat het te zoetsappig wordt?”

4 juli