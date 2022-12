Massaal naar het centrum voor Oldenzaal in Kerstsfeer: kraampjes, ijskoningin en Winterbok, zang én de Kerstman

Weg met die uitstra­ling van een oude kantine! Spoor 6 wordt een hippe en duurzame ontmoe­tings­plek voor heel Oldenzaal

OLDENZAAL - Nog even en de ‘oude’ stationsrestauratie is niet meer. Vanaf 1 december is jong en oud welkom bij Spoor 6. Een sociale ontmoetingsplek met verschillende functies. Van werk- en studeercafé voor jongeren tot lunchroom, eetclub én restaurant.

25 november