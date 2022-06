Massale zoekactie naar mogelijke drenkeling bij Het Hulsbeek gestopt, niemand gevonden

OLDENZAAL - De zoekactie naar een drenkeling op Het Hulsbeek in Oldenzaal is zondagavond na 3,5 uur gestopt. Na de inzet van een Duitse solarboot, die de bodem van de vijver systematisch heeft afgespeurd maar niets vond, zijn de hulpdiensten weer naar huis gegaan. Er wordt maandag niet verder gezocht.

De hulpdiensten rukten zondag rond 17.30 uur massaal uit naar het Hulsbeek, om te zoeken naar een drenkeling. Een getuige had gemeld dat hij een persoon onder water had zien gaan.

De inzet was groot: ter hoogte van parkeerterrein P1 verzamelden zich duikteams, een Duitse reddingshelikopter, brandweerwagens uit diverse regio's, ambulances, een drone en speciale boten waarmee de bodem kon worden afgezocht. Direct na de melding waren zwemmers al aan het zoeken geweest, door hand in hand en in een brede lijn het water in te lopen. Door middel van 'schaatsbewegingen’ met de voeten werd de bodem afgezocht.

Veel moeite doen

De politie zette een groot deel van de ligweide af en moest in sommige gevallen veel moeite doen om zwemmers te laten verkassen. Hoewel er geen melding was binnengekomen van een vermissing, ging het zoeken door. Volgens een politiewoordvoerder is er bij campings in de omgeving nog navraag gedaan, net als bij de beheerder van Het Hulsbeek, om te kijken of er iemand vermist werd.

Op de ligweide werd nog een mobiele telefoon gevonden, maar die had iemand per ongeluk laten liggen. Een zwemmer in een wetsuite werd korte tijd nog gezocht maar hij meldde zich even later bij de politie.

Duitse solarboot

Tegen 20.00 vertrokken de helikopter en de ambulances, omdat het volgens een politiewoordvoerder na verloop van tijd duidelijk werd dat een redding niet meer mogelijk was. Maar tot het bergen van een lichaam kwam het niet: nadat een Duitse solarboot het hele gebied nog eens systematisch onderzocht en niets vond, werd de zoekactie gestaakt.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.