Meer leegstand bij woningen van WBO Wonen Oldenzaal door corona en extra onderhoudswerk

Onvoldoende capaciteit

Corona was echter niet de enige oorzaak van de toenemende leegstand. Ook het gebrek aan capaciteit tot het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden speelde de corporatie parten. In veel gevallen moest er na het vertrek van de zittende huurder meer onderhoud worden uitgevoerd dan normaal gebruikelijk. Vaak moest de keuken en/of badkamer direct worden vervangen, omdat de oude huurder daar niet aan mee wilde werken. Zowel bij de medewerkers van de corporatie als externe aannemers was daarvoor niet altijd voldoende capaciteit. Eén van de ambities bij WBO voor 2022 is het verder terugdringen van de leegstand.

Illegale kwekerij

In het jaarverslag worden veel cijfers op een rijtje gezet. Zo had de corporatie 3922 woningen in de verhuur en bedroeg de gemiddelde actieve zoektijd negen maanden. Vorig jaar werden 231 woningen verduurzaamd en werden zonnepanelen gelegd op 73 woningen. In totaal zagen 174 huishoudens hun huur omlaag gaan. Ondanks de coronacrisis zette de daling van het aantal huurders met een betaalachterstand zich ook vorig jaar door: van 167 in december 2020 naar 109 per 31 december 2021. In een geval moest over worden gegaan tot uitzetting. In de strijd tegen illegale hennepteelt kregen twee huurders een waarschuwing en werd twee huurders de huur opgezegd na de ontdekking van een illegale kwekerij.