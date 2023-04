Meer nieuwbouwwoningen gebouwd in Oldenzaal

Kolonise­ring van de ruimte: ‘Er is al een soort Funda voor ruimterot­sen’

In de ruimte lonkt het nieuwe goud. Waar vroeger verre landschappen gekoloniseerd werden, zijn nu de planeten aan de beurt. Miljardairs als Jeff Bezos, de oprichter van Amazon, lanceren de ene raket na de andere en er zijn plannen voor een tankstation op de maan, voor wie op doorreis is naar Mars. Welke economische waarde heeft de ruimte? Dat is voor deze miljardairs de grote vraag. Maar hoe kunnen we deze vorm van kolonisering van het heelal voorkomen?