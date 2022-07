Meerdere gewonden bij ongeluk op Schipleidelaan in Oldenzaal

Ouderwets tobbedan­sen met Te land, ter zee en in de lucht op Hulsbeek: ‘Willen er spektakel van maken’

OLDENZAAL - Starten op zo’n 5 meter hoogte, van een grote schans naar beneden, 5 meter over het water scheren en vervolgens zo snel mogelijk de bel luiden. Voor fanatieke Te land, ter zee en in de lucht-kijkers zal het bekend klinken. Het ‘Tobbedansen’, zoals het onderdeel heet, is zaterdagmiddag te zien op Het Hulsbeek in Oldenzaal.

14 juli