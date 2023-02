Met carnaval aan de zwier? Zo weer je inbrekers uit jouw verlaten huis

Komst flexwonin­gen: ‘Ook Mijande Wonen moet zich in Weerselo gewoon aan de regels houden’

Het plan van Mijande Wonen om zestien flexwoningen te bouwen op het ‘paardenweitje’ aan de Pastoor Brenninkmeijerstraat in Weerselo past binnen de afspraken die de gemeente Dinkelland met de corporatie heeft gemaakt. Ook is de beoogde plek tegenover seniorencomplex De Haerstee een logische. Dat zegt wethouder Cel Severijn in een reactie op kritische vragen van een aantal raadsfracties.