Met Grolsch-ballon de lucht in tijdens Twente Ballooning: ‘Kers op de taart is een vriendelijke boer na de landing’

OLDENZAAL - Enkele dagen na de ‘meet and greet’ zijn Wout (9) en Diede (6) Funke nog behoorlijk onder de indruk van hun avontuur. Op de Boeskool is Lös zagen zij Flemming niet alleen voor de eerste keer live optreden, maar stonden ze even later ook nog eens oog in oog met hun grote idool. Vriendjes en vriendinnetjes kregen vanzelfsprekend uitgebreid verslag van de ontmoeting.

19 augustus