Met veel en hard fietsen kwam Kasper uit Oldenzaal zware coronaperiode door: ‘M’n koppie leegmaken!’

De schrijfster van Inzicht kreeg de opdracht van Fokke Veenstra, de directeur van het ROC van Twente. Hij vroeg Ten Vaarwerk in gesprek te gaan met jongeren over hun positieve ervaringen in die lastige coronatijd. Het leverde een serie verhalen op van mbo-studenten die in de pandemie niet bij de pakken neerzaten. Openhartig vertelden ze over hun onzekerheden en hun zoektocht. Inzicht laat volgens de auteur vooral zien hoe belangrijk het in crisistijd is om je aan te passen aan de nieuwe situatie en trouw te blijven aan jezelf.