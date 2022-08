Michelle uit Denekamp zit eind augustus lekker ‘all inclusive’ in Turkije: ‘Fantastisch!’

De Ligstoel Duiktrip in Indonesië eindigde voor Oldenzaal­se Maaike in nachtmer­rie: ‘Heb twee uur lang op zee gedobberd’

OLDENZAAL - Iedereen heeft ze wel: fijne, maar ook minder fijne vakantieherinneringen. In de rubriek De Ligstoel gaan we bij bekende gezichten uit de regio Noordoost-Twente langs om het over hun goede en minder goede vakantieherinneringen te hebben. Met deze keer in De Ligstoel: Maaike Bruns (40), eigenaresse van lunchroom en foodtruck Blond.

1 augustus