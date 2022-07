Miljoenen extra voor Oldenzaal, maar gemeente rekent zich nog niet rijk

OLDENZAAL - Omdat de houdbaarheidsdatum van goede berichten uit Den Haag beperkt is, heeft wethouder van financiën Evelien Zinkweg nog geen vreugdedansje uitgevoerd in haar werkkamer. Maar het nieuwe verdeelstelsel van het gemeentefonds lijkt gunstig uit te pakken voor Oldenzaal. Zoals de vlag er nu bijhangt, loopt dat voordeel na 2024 op tot bijna 1,2 miljoen euro in 2025 en 2026.

De meicirculaire die elk voorjaar vanuit Den Haag wordt verstuurd naar de gemeenten, ziet er dus gunstig uit voor Oldenzaal. Maar in de analyse waarschuwt het college dat er niet te vroeg moet worden gejuicht. Rekening houdend met de ervaringen uit de afgelopen jaren gaat het college ‘behoudend’ om met het voorspelde voordeel. Het verdeelstelsel van het gemeentefonds ging op de schop om de verdeling van het geld eenvoudiger en ‘beter uitlegbaar te maken’. Wat ook meespeelde, was de wens om het (aangepaste) stelsel beter aan te laten sluiten bij de kosten die de gemeente werkelijk maken.

Quote Zulke bedragen hebben we nog nooit gehad Evelien Zinkweg, Wethouder Oldenzaal

Tot nu toe lijkt Oldenzaal een van de gemeenten te zijn, die profiteert van de aanpassingen. Voor 2023 levert de aangepaste verdeelsystematiek een bescheiden voordeel op van ruim 2,3 ton. Een jaar later is dat al meer dan 7 ton en in 2025 en 2026 zou de Boeskoolstad bijna 1,2 miljoen euro extra krijgen uit het gemeentefonds.

Los van dat nieuwe verdeelstelsel zou Oldenzaal toch al meer geld krijgen van het Rijk. Als 70 procent van de bedragen waar nu sprake van is daadwerkelijk de Oldenzaalse kas bereikt, wordt die in 2023 met bijna 3,2 miljoen euro extra gespekt. In 2024 zelfs met 5,1 miljoen, in 2025 met 6,4 miljoen euro en in 2026 met bijna 5 miljoen euro. Bedragen waar wethouder Zinkweg nog niet van durft te dromen. „Zulke bedragen hebben we nooit gezien”, bekent ze. Ze benadrukt dat die extraatjes nog onzeker zijn en dat nieuwe ombuigingen vanuit Den Haag ook niet uitgesloten kunnen worden.

Zeer terughoudend

Nog meer dan in het verleden het geval was, is er alle reden om zeer terughoudend te zijn met de toegezegde voordeeltjes. Bij het benoemen van de risico’s en onzekerheden wordt de oorlog in Oekraïne als eerste genoemd. Maar ook de inflatie, mogelijke nieuwe bezuinigingen vanuit Den Haag, de toename van het defensiebudget en de afhankelijkheid van het Rijk van derden (provincies, gemeenten en bedrijfsleven) bij het realiseren van al die uitgaven spelen daarbij een rol. Om alle maatschappelijke problemen op te lossen, accepteert het kabinet tijdelijk een beperkte, hogere schuld.