Miljoenentekort bij ontwikkeling van nieuwe woongebied Stakenbeek net achter het Oldenzaalse spoor

Verjaar­dags­box voor kinderen uit Oldenzaal­se gezinnen met smalle beurs zal altijd nodig blijven

OLDENZAAL - Het Verjaardagsbox-project in Oldenzaal heeft niet te klagen over een gebrek aan financiële ondersteuning. „We worden niet vergeten”, benadrukt Thea Oversteegen. Maar het geld is eerder op dan menigeen denkt. Dus is de coördinator van dit initiatief genoodzaakt weer aan de bel te trekken.

19 mei