Monique ontwijkt vuistslag van boze klant in haar bakkerij in Oldenzaal: ‘Omdat ik brood niet gesneden had...’

Voor de vaste klanten is Schasfoort hét gezicht van de bakkerij, die tot 2014 bestierd werd door ambachtelijke bakker Gerard Pinners. Na diens overlijden namen André en Harm Wantia de zaak over en werd de samenwerking gezocht met bakker Hans van Benthem. Al die tijd bleef Schasfoort actief in de winkel. Sinds 1 oktober 2022 is ze zelf eigenaresse.

„Wat ik vrijdag heb meegemaakt, is me in al die jaren in de winkel nog nooit eerder gebeurd”, vertelt Schasfoort een dag later.