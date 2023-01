Na 87 (!) jaar stopt Klaas Analbers als muzikant bij Oldenzaalse vereniging: ‘De poest is op’

Er zijn weinig leden binnen St. Joseph die zo’n grote stempel op de 126-jarige vereniging hebben gedrukt als deze gepensioneerde elektromonteur. Maar liefst zestien jaar was hij voorzitter. Het was een rol die hij zich nog niet kon bedenken toen hij in 1962 als 37-jarige muzikant naar het gebouw fietste voor een gewone repetitie. Het was een tijd waarin alles tegen zat. De vereniging leek op sterven na dood. „Het complete bestuur was afgetreden. We komen er niet meer uit, was wat we die avond te horen kregen”, herinnert Klaas zich nog levendig.