Na drie jaar gaat het paasvuur in Oldenzaal weer branden, in Losser gaat de paastraditie niet door

In het voorjaar van 2019 was het te droog om het paasvuur te laten branden en in 2020 en 2021 gooide corona roet in het eten. Vooralsnog staan alle seinen op groen om het paasvuur op Eerste Paasdag om 20.30 uur wél aan te kunnen steken. Dat gebeurt traditiegetrouw op terrein Toetersdennen in recreatiepark Het Hulsbeek.

Verlichte stoet

Voordat de boake in brand vliegt kunnen mensen fakkels en lampionnen kopen bij het informatiecentrum aan de Oude Almeloseweg. Vanaf dit punt loopt pastoor Reerink om 20.15 uur in de met lampionnen verlicht stoet naar het paasvuur.

De speciaalbiertruck van bierlokaal De Engel is ook aanwezig. Leden van De Ronde Tafel Oldenzaal lopen rond om te collecteren voor de instandhouding van het paasvuur. Toetersdennen is te bereiken via de Schipleidelaan en de Oude Almeloseweg. Voor automobilisten zijn de grote parkeerplaatsen van Het Hulsbeek ’s avonds geopend.

Gebrek aan vrijwilligers

In Losser brandt dit jaar geen paasvuur. Oorzaak is een gebrek aan vrijwilligers die willen helpen met de voorbereidingen en de opbouw van het paasvuur zelf. Het is daarmee het vierde opeenvolgende jaar dat er geen paasvuur te zien zal in het Dinkeldorp.

Oproep

Tot verdriet van de Dorpsraad Losser die al heeft aangeboden mee te willen helpen met de organisatie van het paasvuur voor volgend jaar. „Daarover hebben we ook al contact gehad met vertegenwoordigers van de kerk in Losser”, zegt voorzitter Harry Bloemen. „Wij willen graag mee helpen met de organisatie, dat hebben we ook steeds aangegeven. Maar we hebben ook handjes nodig, mensen die willen meehelpen met de opbouw. Zie dit daarom als een oproep, wie wil helpen voor het paasvuur van volgend jaar kan zich bij ons of bij de kerk melden.”

Want volgens Bloemen hoort het paasvuur bij Losser. „Het is natuurlijk een oeroude Twentse traditie die ook bij Losser hoort. Het is ons daarom heel wat waard als we het volgend jaar weer kunnen houden.”

