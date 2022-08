Na postnatale depressie en burn-out komen Oldenzaalse Margot en Suzanne uit Dordrecht met 'Pot Vol Liefde’

Oldenzaals autobe­drijf verliest rechtszaak nadat BMW Alpina als ‘inruiler­tje’ een ‘onregelma­tig bromgeluid’ maakt bij 100 km/u

OLDENZAAL/ZAANSTAD - Autobedrijf Benerink uit Oldenzaal is door de kantonrechter in Noord-Holland in het ongelijk gesteld in een zaak tegen een koper van een BMW M3, ter waarde van 90.995 euro. Bij de koop werd een BMW Alpina verkocht aan Benerink (inruil), maar bij deze auto kwamen na een tijdje gebreken aan het licht.

2 augustus