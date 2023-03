Nathalie uit Oldenzaal raakt overweldigd in autisme-tent: ‘Als dit je echte leven is, verlies je grip’

met videoNathalie Brantsma heeft geen idee hoe autisten de wereld beleven. Tot ze het in Oldenzaal in de Autisme Ervaringstent zelf ondergaat. „Wie bepaalt dat het leven zo loopt zoals mijn hersenen werken?”

Beduusd kijkt Nathalie na afloop om zich heen. Ze volgde in de tent zojuist de vier minuten durende performance waarin beeld en geluid elkaar in hoog tempo afwisselen. Zacht en harde klanken, flitsen op het scherm, van langzaam tot steeds sneller. Het was zo indringend dat het haar overspoelde.

Hart in de keel

Nathalie weet even niet hoe ze het heeft na afloop. De performance raakt haar omdat dochter Marit autisme heeft. „Mijn hart klopt in de keel”, zegt ze. „Het is heel emotioneel. Die details, die de hele tijd maar doorgaan. Je vraagt je af, hoe stop je de herrie in je hoofd?”

Quote Het is niet eerlijk dat autisten zich moeten aanpassen aan het leven van neurotypi­sche mensen Nathalie Brantsma, moeder

De Autisme Ervaringstent staat deze zaterdag voor de ingang van de bibliotheek in winkelcentrum De Vijfhoek. De Nederlandse Vereniging voor Autisme afdeling Oldenzaal plaatste deze ter gelegenheid van haar eerste lustrumviering. In de tent dompelen verwanten - vaak vaders en moeders - zich onder in de wereld van hun autistische kind of medeburger.