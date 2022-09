Net gekeurde auto gaat in vlammen op in Oldenzaal

Ouderwets gezellig op Boeskool is Lös, maar voortzet­ting Summer in the City in huidige vorm onzeker: ‘Moeten er met elkaar naar gaan kijken’

OLDENZAAL - Jeugd op de Ganzenmarkt, vooral ‘eigen volk’ in de tuin van de Bombazijn en een mix van beide mét bezoekers van buiten de stad op de Groote Markt: de 50e editie van de Boeskool is Lös bood voor ieder wat wils. De zaterdagavond in een notendop.

21 augustus