Nieuwe Pelgrim wil museumbezoekers verleiden met een ontdekkingstocht naar het ‘Ritme van het leven’

Soms is er een ongelukje nodig, of dit geval een februaristorm, om plannen in een stroomversnelling te krijgen. De boom die vorig voorjaar op het dak van museum de Pelgrim aan de Hofmeierstraat viel, had datzelfde effect. „Het idee dat de Pelgrim en de Hofnar daar weg moesten”, vertelt directeur Sandra Schipper van de Stichting Oldenzaalse Musea, „leefde al veel langer. Beide musea zijn te klein, te krap en slecht toegankelijk. Wat gaan we ermee doen, was de vraag toen bekend werd dat Impuls weg zou gaan uit het Michgoriushuis. Door die omgewaaide boom was het dak zo ontzet, dat we er eigenlijk weg moesten.”