Nog een week zomervakantie in Twente, maar ouders moeten weer aan het werk: hoe doe je dat met opvang voor de kinderen?

Besluite­loos­heid en zure reacties over binnenstad Oldenzaal zorgen voor tranen en jeuk

Geen onderwerp waar zoveel meepraatsessies, onderzoeken en vergaderingen op los zijn gelaten als de binnenstad van Oldenzaal. Voor het uitprinten van alle ideeën (van briljant tot niveau prullenbak), schetsen, rapporten, praatstukken en -niet te vergeten!- columns over dit thema is een hoeveelheid papier nodig waarvoor zo’n beetje de helft van het groen in de stad gekapt zou moeten worden. Iedereen heeft een uitgesproken mening over de Boeskoolbinnenstad. Maar het grote probleem is dat er doorgaans te weinig actie wordt ondernomen.

6 augustus