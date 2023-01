Noot voor Nood Oldenzaal haalt 10.000 euro op met kleingeldactie: ‘Een heel mooi resultaat!’

WA'K ZEGG'N WOL Potje ver plassen op Oude Tramdijk

Wa’k zegg’n wol. Een wekelijkse rubriek met (eigen)aardige berichten uit Noordoost-Twente. In deze aflevering: een tussenstand in de strijd tussen een landeigenaar en hardnekkige wandelaars in Rossum en het bezoek van een cameraploeg van ‘Hart van Nederland’ aan de carnavalsloodsen in De Lutte.

27 januari