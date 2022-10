‘Oale Böt’ laatste voorstelling van Hydra Theater met Nick Slot als regisseur: ‘Lachen en vrolijk worden is een goed medicijn’

podcast Beluister hier de podcast ‘Metallica in Oldenzaal: terug naar 1984'

OLDENZAAL - In 1984 gaf Metallica een inmiddels legendarisch geworden optreden in Jumbo Dancing in Oldenzaal. Een concert dat bij Twentse liefhebbers van heavy metal bijna veertig jaar later nog vers in het geheugen ligt. In deze podcast ga ik, Bjorn Weinreder, terug naar 1984.

17 september