Oekraïense jongeren maken aangrijpende video’s voor Oldenzaals Filmfestival: ‘Af en toe waren gesprekken best emotioneel’

Dat doen ze aan de hand van minikronieken, korte video’s waarin ze levensverhalen van anderen vastleggen in korte films. Vladislaw sprak door middel van een videocall met zijn vriend Ivan, die op dit moment nog in de Oekraïense stad Odessa verblijft. Een indrukwekkend verhaal over de oorlog, maar ook over andere zaken waar jongeren het over zouden moeten hebben. Yana maakte een video over haar vriendin Olya, die Oekraïne ook ontvluchtte. Daniil legde het verhaal vast van een vrouw die Oekraïners helpt in deze moeilijke tijd.