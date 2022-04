Okay Fashion is terug in Oldenzaal, drie winkelpanden vol mode: ‘Het is echt van alles wat’

Een bijzondere keuze, zou je misschien zeggen: een winkelketen die in deze tijd volop uitbreidt, maar ondertussen niet beschikt over een webshop. Toch ligt de kracht van Okay Fashion & Jeans juist in de ‘persoonlijke shopervaring’, zegt Danny Berlauwt (42) uit Hengelo, de shopmanager die deel uitmaakt van een team van vier medewerkers. „We vinden het belangrijk om mensen goed te helpen bij het winkelen. We nemen de tijd voor adviezen en er is veel ruimte om te passen. Dat is de meerwaarde.”