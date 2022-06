Oldenzaal denkt aan uitbreiding standplaatsen voor woonwagens

Oldenzaal heeft vorig jaar een enquête laten uitvoeren naar de behoefte aan woonwagenstandplaatsen in de gemeente. Daaruit kwam naar voren dat de behoefte groter is dan het huidige aantal standplaatsen. Die conclusie komt terug in het nieuw op te stellen woonwagenbeleid waaraan de gemeente momenteel werkt. Met dat nieuwe beleid wil Oldenzaal bijdragen aan de bescherming van de woonwagencultuur.

In Oldenzaal is in de wijken De Thij (aan de Tijweg) en De Essen (aan de Wikke) nog een woonwagenlocatie. Beide locaties zijn blijven bestaan nadat in 1999 de wettelijke verplichting voor gemeenten verviel om woonwagencentra in stand te houden. Sinds dat moment zijn er in Oldenzaal nog steeds hetzelfde aantal standplaatsen voor woonwagens.

Sinds 2014 is de woonwagencultuur aangewezen als Immaterieel Cultuur Erfgoed. Dat maakte dat gemeenten nu weer is gevraagd voorwaarden te maken zodat het woonwagenleven in stand te houden. Reden voor de gemeente Oldenzaal de enquête te houden.

In Oldenzaal dat een jarenlange traditie kent van woonwagenbewoners, is Doortje Gühnen al jarenlang pleitbezorgster voor meer woonwagenstandplaatsen. Dat er meer behoefte is aan standplaatsen dan er beschikbaar zijn komt voor haar dan ook niet als verrassing. „Maak in Oldenzaal tien nieuwe standplaatsen en ze zijn zo vol”, liet ze een jaar geleden in deze krant weten. Ze verbaast zich erover dat voor woonwagenbewoners niets wordt geregeld, terwijl de gemeente wel druk is met de invoering van bijvoorbeeld tiny houses.