Oldenzaal geeft gul aan actie Noot voor Nood

Het exacte bedrag is nog niet bekend, maar voorzitter Henk Hekman verwacht dat er zo'n 15.000 euro is ingezameld. Dat geld is bestemd voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen in Oldenzaal.

De hele dag werd in de hal van het stadhuis en de Bombazijntuin muziek gemaakt. Groepen als Vocal Essen, De Potters, Smeerlappen Band en meerdere blaaskappellen lieten van zich horen met als doel zoveel mogelijk geld op te halen voor de slachtoffers. Ook werden spontaan gedichten voorgedragen.

Tevreden

Uitsmijter van de dag was het optreden van de samengestelde band met Roy in het Veld. De band speelde het nummer van The Rolling Stones ‘You can't always get what you want’ met als toevoeging 'Poetin'. Het lied werd door aanwezigen in de zaal luid meegezongen.

Hekman kijkt tevreden terug op het evenement. „Het had iets drukker mogen zijn, maar al met al was het wel een geslaagde actie. Zowel in de uitvoering als in de opbrengst.”

Indrukwekkende speech

Burgemeester Welman trapte de actie af met een indrukwekkend betoog, waarin hij stilstond bij de schrijnende situatie in Oekraïne. Hij zei de oorlog in de sterkst mogelijke bewoordingen te veroordelen en gaf aan dat zijn gedachten uitgaan naar de mensen in Oekraïne.