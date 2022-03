Oldenzaal vangt Oekraïense vluchtelingen op in voormalige school Windroos: ‘Laten we onze krachten bundelen’

video Rechter Matthieu Verhoeven: ‘Poem Derks had een afkeer van deftigheid en als het nodig was had hij een hoefijzer in de handschoen’

De onlangs overleden markante rechter Poem Derks uit Oldenzaal was een vaste bezoeker van café De Engel in zijn woonplaats. Kastelein Bas Boerrigter en collega rechter Matthieu Verhoeven vertellen waarom ze hem missen. „Zulke kleurrijke figuren zie je niet meer veel in de rechtbank”, zegt Verhoeven.

7:39