Oldenzaals textielverleden komt weer tot leven in Textielcafé; verhalen van vroeger vastgelegd in podcast

Michael (37) voelt zich thuis in Oldenzaal en opende zijn eigen winkel: ‘Leer een vak, dat houdt je van de straat’

OLDENZAAL - Op zijn 22ste runde Michael Choury al z’n eigen naaiatelier. In Syrië, zijn geboorteland. Na veel omwegen kwam hij terecht in Twente. Tegenwoordig is de Hengeloër eigenaar van een kledingreparatiewinkel aan de Bisschopstraat in Oldenzaal. „Als ik niet álles kon op het gebied van stof, had ik ook geen winkel geopend.”

13 april