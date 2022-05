Oldenzaalse architect Hans Leferink houdt van z’n werk, maar er zijn na zijn hartstilstand wel grenzen

Het begon allemaal in 1997, toen Hans Leferink (57) een kantoor aan de Ootmarsumsestraat in Denekamp overnam van Gerard Busscher. Inmiddels is het architectenbureau flink gegroeid en is het gevestigd aan de Kleibultweg in Oldenzaal. „25 jaar geleden kwam Gerard Busscher naar me toe. Hij had de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en wilde zijn bedrijf niet dood laten bloeden. Hij zocht een opvolger, of ik dat wilde doen. We kwamen tot een oplossing en zo was Leferink Architecten geboren.”