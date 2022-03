Oldenzaalse bewoners De Walgaarden vinden ‘vuil glas’ van hun balkon geen gezicht: ‘Moet je eens kijken’

Presenta­tie jubileum­boek op 55ste verjaardag: ‘Oelewap­pers brachten carnaval onder ’t volk’

OLDENZAAL - Op de jubileumreceptie van de 55-jarige Oldenzaalse Carnavalsvereniging (OCV) De Oelewappers, zaterdag in de Proatpoal, werd het eerste jubileumboek gepresenteerd. Het rijk geillustreerde boek telt 110 pagina’s, is gedrukt in een oplage van 325 stuks en ‘voor negentig procent’ geschreven door Hennie Klumper. In polonaise hossen we door de rijke historie van De Oelewappers.

12 maart