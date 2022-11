Oldenzaalse economie doet het goed: op twee na beste van Twente

Bureau Louter onderzocht de economische prestaties van Oldenzaal en alle andere gemeenten in Nederland (peiljaar 2020). Uit dat onderzoek komt verder naar voren dat het MKB (midden- en kleinbedrijf) in Oldenzaal met een 7,8 het meest vitaal van de regio is, op de voet gevolgd door Hof van Twente (7,3) en Hengelo (7,1). Landelijk gezien staat het Oldenzaalse MKB op plek 24.

Veel werkenden

Bureau Louter heeft voor het onderzoek 25 indicatoren langs de meetlat gelegd, die betrekking hebben op werkgelegenheid, toegevoegde waarde en het aantal starters op de arbeidsmarkt. Dat is gedaan voor de totale bedrijvigheid en het MKB (bedrijven met minder van vijftig werknemers). Oldenzaal heeft in vergelijking met Twente en de rest van Nederland een hoger aandeel werkende personen en een lager werkloosheidspercentage.

Wethouder Rob Christenhusz zet de komende tijd in op het behoud van de sterke economische positie van Oldenzaal in de regio. „We zien dat de vestigingsruimte voor bedrijven steeds schaarser wordt en dat er kansen zijn voor het revitaliseren van bedrijventerreinen. We gaan dan ook een economische visie opstellen over hoe we ons de komende jaren willen ontwikkelen op economisch gebied”, aldus de wethouder.