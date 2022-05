Oldenzaalse hennepkweker moet 2,5 ton terugbetalen aan staat

De rechtbank in Almelo achtte bewezen dat de geboren Oldenzaler in twee ruimten in het pand hennep had geoogst en verkocht. Het ging daarbij om twee oogsten per ruimte. Daarbij ging het om minimaal 500 hennepplanten in de ene ruimte en minimaal 750 planten in de andere ruimte. Een derde kweekruimte in het pand was net opgezet, daar was niet geoogst. De rechtbank is daarbij uitgegaan van een opbrengst van ruim 4000 euro per kilogram hennep.