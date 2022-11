Oldenzaalse Henny gaat door tot bittere eind, maar heeft strijd tegen zendmast wel zin?

1941 Grönograaf van ‘Horologi­cal Brothers’ uit Oldenzaal krijgt opnieuw prijs op prestigieu­ze show in Genève

Voor de derde keer in hun carrière zijn Bart en Tim Grönefeld, The Horlogical Brothers uit Oldenzaal in de prijzen gevallen op de 22ste Grand Prix d’Horlogerie in Genève. Voor hun 1941 Grönograaf kregen ze donderdagavond in Théâtre du Léman een prestigieuze award overhandigd.

