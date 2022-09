Oldenzaalse klootschietvereniging De Toekomst eert overleden lid Chris Olde Weghuis met herinneringsbank en wedstrijd

fotoserie In Beeld | Bijzondere ballonnen vullen het luchtruim boven Oldenzaal bij Twente Ballooning

OLDENZAAL - Deze week is het weer zo ver: na twee jaar van afwezigheid is recreatieplas Het Hulsbeek bij Oldenzaal weer het toneel van Twente Ballooning. Een bonte verzameling luchtballonnen in allerlei kleuren, soorten en maten, die het luchtruim boven Twente vullen. Onze fotograaf Robin Hilberink was aanwezig en legde het evenement vast.

25 augustus