Oldenzaalse Marianne wil op duofiets op pad met ouderen: ‘Mijn moeder hoorde de specht weer in de boom’

Het idee ontstond toen haar moeder dementie ontwikkelde. „Mijn moeder was een buitenmens, hield van de natuur. Ze trok zich steeds meer terug, durfde het huis niet meer uit omdat ze bang was de weg niet terug te vinden.”

In 2018 opgenomen in verpleeghuis Gereia ontdekte Marianne daar de duofiets. „Ik reserveerde hem elke zaterdag. Tussen de mensen op Gereia gedroeg mijn moeder zich bescheiden en stilletjes. Terwijl ze vroeger altijd levendig, aanwezig en druk was. Maar op de fiets raakte ze weer aan de praat. Ze genoot van de tochtjes en koffievisites bij leeftijdgenoten. Hoorde de specht in de boom en constateerde dat de mais ‘er neudig of mot’. En tot slot was het altijd: ‘Wat hebt wie ’n mooi’n middag had’.”