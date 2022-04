Oldenzaler Adam Kok opnieuw naar Oekraïne, nu met een touringcar

Urgentie nog even groot

„Via onze contactpersoon ter plekke, de Nederlandse boer Kees Huizinga, hebben we begrepen dat de hulpdiensten staan te springen om dit soort middelen. Alles wat we daar gezien hebben, heeft ons alleen maar gesterkt in onze motivatie om ook in deze behoeftes te kunnen voorzien. De oorlog mag dan in Nederland wat meer op de achtergrond raken, aan de urgentie ervan is helemaal niets veranderd”, aldus Kok.

Voor het nieuwe transport is een bedrag nodig van 25.000 euro. Om dat bij elkaar te krijgen, is er inmiddels een inzamelingactie gestart op internet. „De vorige keer hebben we alles zelf betaald. Nu pakken we het groter aan, hopelijk met succes. De bus hebben we in ieder geval al voor een zacht prijsje kunnen kopen in De Lutte.”