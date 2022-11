Oldenzaler Gertjan Kuipers steekt ziel en zaligheid in Top 4000 Major Mix voor Radio 10: ‘Brandhout gaat in de open haard’

In zijn appartement in Zuid-Berghuizen zit Kuipers samen met Radio 10-dj Sven van Veen, beter bekend als DJ Sven, aan de koffie. De twee praten over Kuipers’ mix die er weer aan zit te komen. „Gertjan en ik kennen elkaar al heel lang”, vertelt Van Veen. Het begon allemaal in de tijd van de ‘Bond Van Doorstarters’, discjockeys die vanaf begin 1984 hun mixen wekelijks in konden sturen naar de Soulshow van de TROS. Als dj Ferry Maat het goed genoeg vond, kwam het op de radio.