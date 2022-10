Oldenzalers leren blazen op midwinterhoorn: ‘Niet eenvoudig, vooral veel blijven oefenen’

„We willen de traditie van het midwinterhoornblazen in ere houden. De stichting telt nu vijftig donateurs. Dat is best veel en dat aantal blijft stabiel, maar we willen wel zorgen voor nieuwe aanwas. Sinds kort hebben we vier nieuwe jeugdleden erbij en vanuit BoesCoolTuur hebben we ook twaalf aanmeldingen gekregen. Als we daar twee of drie jongeren van overhouden zijn we blij.”