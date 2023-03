Oldenzalers Raimond en Thomas hebben verstandelijke beperking en helpen mee op het stembureau: ‘We willen meedoen in de maatschappij’

26 mensen in de kerk in Weerselo: ‘Kardinaal Eijk past niet in wat de huidige tijd van de kerk vraagt’

De vele fietsen bij de kerk in Weerselo doen vermoeden dat het binnen een drukte van belang is. Maar schijn bedriegt. De tweewielers zijn van de bezoekers van het café ernaast, in het huis van God zitten deze zaterdagavond maar 26 mensen. Over een ouderwetse kardinaal en de vrees dat door hem het geloof nog sneller uit Twentse dorpen verdwijnt. „Hij past niet in de huidige tijd.”