Oldenzalers weer thuis uit Oekraïne: ‘waanzinnig indrukwekkend en treurig’

VIDEO De gouden olympische medaille van München in 1972 staat centraal in expositie in het Hennie Kuiper Museum

Een rit van 182,4 kilometer veranderde het leven van Hennie Kuiper. Vijftig jaar geleden won hij goud tijdens de Olympische Spelen van 1972 in München. Die prestatie staat centraal in een expositie in zijn eigen museum op de geboortegrond in het Noord Deurningse Denekamp. Donderdag is de opening.

7 april