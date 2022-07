Oldenzalers zamelen ruim tien mille in met klim naar Mont Ventoux

Zo'n zevenhonderd deelnemers begaven zich wandelend, fietsend of op de skeelers naar de top. De hitte maakte de beklimming extra zwaar. „Vanaf de laatste post was het nog maar drie kilometer naar de top, toch voelde dit kale stuk mede door de vermoeidheid en warmte veel langer", zegt Dorien Koehorst-Platvoet, een van de deelnemers aan Klimmen tegen MS. „Maar het warme onthaal bovenaan door familie en deelnemers maakte dat weer goed”, vult vader Jan aan. Samen met zijn dochter beklom hij dit jaar voor het eerst de berg in Frankrijk.

Anouk Woordes, één van de oprichters van Oldenzaal tegen MS, deed dit jaar voor de vijfde keer mee aan het evenement. „Het was weer een ervaring om nooit te vergeten. Ik ben super trots op alle deelnemers die ieder in hun eigen tempo de top weer hebben bereikt", zegt ze enthousiast. „Mijn deelname geeft me elk jaar een mentale boost, dus volgend jaar zijn wij of ben ik in ieder geval er weer bij.”