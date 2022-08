Op de step langs dertien Twentse molens: ‘Het vergt training om de molentocht vol te kunnen houden’

Berghuizen Ontspoort wil activitei­ten opzetten voor heel Oldenzaal: ‘We zijn er niet alleen voor de wijk’

OLDENZAAL - Terwijl Berghuizen in Beweging een stille dood is gestorven, is ‘opvolger’ Berghuizen Ontspoort volop bezig. Zaterdag is het eerste parkfestival in Park Stakenboer.

26 augustus