Op deze plek komt Oldenzaalse zanger Martin Ankoné het liefst: ‘We zitten altijd aan dezelfde stamtafel’

Dit is al jarenlang een traditie?

„Klopt. Voor mij is het een heel belangrijk moment in de week. Met een man of zes nemen we dan even rustig de week door samen. Wat speelt er allemaal? Iedere vrijdag is het weer vaste prik. Dat is zo gegroeid de afgelopen jaren. We zitten altijd aan dezelfde stamtafel, die overigens speciaal voor ons wordt gereserveerd.”