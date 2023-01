Op zoek naar een bedrijf met hetzelfde dna kwam Kroeze Interieur uit bij MOprojects Groep in Vreden

OLDENZAAL - Kroeze Interieur maakt sinds deze maand deel uit van de MOprojects Groep in Vreden, een Duits bedrijf dat in dezelfde branche actief is. Voor de 48 medewerkers van Kroeze Interieur én Kroeze Interior Project heeft dit samengaan geen consequenties, benadrukt Paul Kroeze die algemeen directeur blijft. ‘Als er veranderingen komen, zullen dat verbeteringen zijn.’