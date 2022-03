Opslaghal in Oldenzaal staat vol bijzonder interieur: 'Oude spullen die achterblijven na ontruiming’

Politie waarschuwt voor slinkse oplichting per briefpost in Oldenzaal: ‘Officieel lijkende enveloppe’

OLDENZAAL - Een vrouw uit Oldenzaal is geconfronteerd van een ‘nieuwe vorm van oplichting’ via post, die volgens de politie in omloop is. De Oldenzaalse kreeg een brief thuis waarin vermeld werd dat haar bankpas niet langer geldig was. Oplossing volgens de instructies: stuur de pas op, mét pincode.

21 februari